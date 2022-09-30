kat_design_it

Графический, UI/UX дизайнер

Привет! Меня зовут Катерина, я дизайню в разных сферах.Рисую на заказ в стиле flat (плоский двухмерный дизайн) портреты, стикеры, оформление для сайтов, пабликов, групп, аккаунтов, иллюстрации для чек-листов, гайдов, курсов, детских книг. Приобретая иллюстрацию в стиле flat, вы получаете:—свой собственный стиль персонажа/оформления, который легко запоминается из-за яркости цветов—дизайн, который полностью отображает ваш аккаунт/группу/сайт и подчёркивает ценность вашего ресурса. Опыт работы в сфере графического дизайна - 2 года. Имею художественное образование (Декоративно-прикладное искусство). Пишу код для сайтов, делаю макеты в Figma, верстаю сайты. В данной сфере опыта мало, но учусь быстро)

Практикую насмотренность на других работах и сайтах, быстро обучаема. Портфолио имеется.