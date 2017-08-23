Письменный переводчик английского. Набор текста
Возможен перевод любой сложности, также по специальности "Информационные технологии".
Базовое владение HTML/CSS/JS. Знание C++, C#, Java, что позволяет спокойно осуществлять перевод технических текстов.
Работа в MS Office (Exсel, Word); текстовые и графические редакторы (Word, PowerPoint, Paint, Photoshop).
Educatuion
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Кафедра "Автоматизированные Системы Обработки Информации и Управления"
Language skills
- English - advanced
- Russian - native
- Ukrainian - native
Портфолио
- Різновиди фразеологізмів у сучасній англ. мові200 просмотров
- Стилістика староанглійської мови137 просмотров