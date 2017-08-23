kat_kras

Катерина kat_kras

 
23 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Письменный переводчик английского. Набор текста

Возможен перевод любой сложности, также по специальности "Информационные технологии".

Базовое владение HTML/CSS/JS. Знание C++, C#, Java, что позволяет спокойно осуществлять перевод технических текстов.

Работа в MS Office (Exсel, Word); текстовые и графические редакторы (Word, PowerPoint, Paint, Photoshop). 

Educatuion

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Кафедра "Автоматизированные Системы Обработки Информации и Управления"

Language skills

  • English - advanced 
  • Russian - native 
  • Ukrainian - native 

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