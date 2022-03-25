Качественный дизайн ваших и верстка сайтов с учетом современных тенденций и требований веб-разработки

Здравствуйте, уважаемые гости моей страницы!

Меня зовут Катя. Я занимаюсь веб-дизайном, фронтенд-разработкой, созданием баннеров, разработкой логотипов.

О себе: Я из Санкт-Петербурга. Закончила магистратуру Университета ИТМО по специальности "Компьютерная графика и веб-дизайн". Люблю учиться и непрерывно повышаю свои навыки в сфере веб и творчества.

Почему выгодно сотрудничать со мной:

внимательно и c ответственностью отнесусь к вашему проекту;

творчески подойду к решению вашей задачи;

оперативно отвечу на все возникшие вопросы, постоянно на связи;

создам уникальный дизайн сайта, особое внимание уделяю структуре и удобству;

сверстаю макет, владею CSS5, HTML5.

Как будет происходить наше сотрудничество?

Этап 1. Мы обсуждаем ваше техническое задание, если его нет - я помогу его составить. Оговариваем все детали проекта, сроки и цели.

Этап 2. При заказе лендинга вы вносите предоплату 50% суммы от декстопной версии лендинга. При заказе многостраничного сайта, оплата вносится сначала за главную страницу, далее за внутренние страницы и за адаптив. Также мы можем работать по безопасной сделке, предоставляемой сервисом.

Этап 3. Я начинаю работать над сайтом. Разрабатываю прототип будущего сайта. Мы вместе согласовываем все расположения блоков, заголовков и других элементов сайта.

Этап 4. После разработки главной страницы отправляю вам на согласование вы вносите свои корректировки.

Этап 5. Разрабатываю внутренние страницы при необходимости.

Этап 6. Вы вносите оставшуюся сумму за проект и я высылаю все исходники полностью готовые к верстке.

Этап 7. Очень важный этап в нашем сотрудничестве - обмен отзывами. Как для меня, так и для вас, обратная связь о ходе нашего сотрудничества важна для дальнейшей успешной деятельности на данном ресурсе.

Цены на услуги:

Дизайн главной страницы от 7 500 рублей.

Дизайн внутренней страницы от 2 500 рублей.

Дизайн Landing page от 7 500 рублей.

Разработка баннера – от 1000 рублей;

Разработка логотипа – 1 200 рублей.

E-mail: [email protected]

Skype: kataelvts

Whatsapp,Telegram: +7 981 777 64 15

Принимаю к оплате:

Карту Сбербанка

Яндекс. Деньги

Webmoney

Вместе мы создадим уникальное и современное решение для вашего проекта. Обращайтесь, буду рада нашему сотрудничеству!