katafei777

Денис Карпенко katafei777

 
44 годаУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Органическая химия, фотография, PHOTOSHOP, макетирование PCB

Кандидат наук (2006г) специализация Органическая химия Более 30 публикаций (1 патент, около 15 статей остальное тезисы конференций)

Твердые знания в области органической, аналитической. неорганической химии, Физических методов исследования орг соединений ЯМР 1H, ЯМР 13C, ИК, УФ, МАСС спектроскопии, органического синтеза, хроматографических методов исследования.

Обработка цифровых фотографий (Photoshop) редактирование RAW (балланс белого, каналы .и.тд.)

макетирование PCB по принципиалным схемам в SPRINT Layout 5.0

Photoshop
Портфолио