Органическая химия, фотография, PHOTOSHOP, макетирование PCB
Кандидат наук (2006г) специализация Органическая химия Более 30 публикаций (1 патент, около 15 статей остальное тезисы конференций)
Твердые знания в области органической, аналитической. неорганической химии, Физических методов исследования орг соединений ЯМР 1H, ЯМР 13C, ИК, УФ, МАСС спектроскопии, органического синтеза, хроматографических методов исследования.
Обработка цифровых фотографий (Photoshop) редактирование RAW (балланс белого, каналы .и.тд.)
макетирование PCB по принципиалным схемам в SPRINT Layout 5.0
Портфолио
- Зимнее очарование100 просмотров
- Эллизиум теней129 просмотров
- Застывшая жизнь133 просмотра