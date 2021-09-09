Женя Бирюков katame_no_nekokatame_no_neko
27 летРоссия/Сыктывкар
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет. Я из России, так уж сложилось, что я инвалид по зрению ( -26), и не каждый работодатель готов со мной работать. Поэтому я рассматриваю вариант фриланса. Уверенный пользователь пк, хорошо рисую (больше 3-х лет в диджетл). Думаю всё на этом. Надеюсь найду здесь хорошую подработку.
Пишите в любое время, не сомневайтесь, я вам обязательно отвечу.
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Портфолио
- Стикеры или несложные иллюстрации22 просмотра
- Стикеры или несложные иллюстрации28 просмотров