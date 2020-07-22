interior designer, visualization

Здравствуйте, меня зовут Валентина.Мои работы https://www.behance.net/vkatanova19f14

Образование:

Мариупольский строительный колледж "Отделка зданий и сооружений, строительный дизайн", окончен 2016г.

Школа архитектурного и дизайнерского развития (ШАДР) курс компьютерной графики 3ds Max, AutoCAD окончен 2017г

Приазовский государственный технический университет.

Кафедра “Строительство, техническая эксплуатация и реконструкция.»

Профессиональное образование "Строительство" - заочно, окончание 2020г.

Работаю в программе 3dsMAX+Corona Render.

Делаю постобработку в Photoshop.

Помогу Вам с перепланировкой квартиры, подбором стиля, цветовой гаммы, выбором мебели, освещения и т.д.

Предпочитаю современные стили (лофт, минимализм и др.) также буду заинтересована попробовать себя в чем-то новом. Нравится неоклассика.

Что Вы получите:

1. Коллаж с концепцией дизайна 2-3 варианта 2. Фотореалистичную 3d визуализацию (2-4 картинки на комнату)

3. Чертежи (план помещения, план расстановки мебели, план потолка, план пола, план элементов освещения, по желанию развертка стен и др).