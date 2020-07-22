Здравствуйте, меня зовут Валентина.Мои работы https://www.behance.net/vkatanova19f14
Образование:
Мариупольский строительный колледж "Отделка зданий и сооружений, строительный дизайн", окончен 2016г.
Школа архитектурного и дизайнерского развития (ШАДР) курс компьютерной графики 3ds Max, AutoCAD окончен 2017г
Приазовский государственный технический университет.
Кафедра “Строительство, техническая эксплуатация и реконструкция.»
Профессиональное образование "Строительство" - заочно, окончание 2020г.
Работаю в программе 3dsMAX+Corona Render.
Делаю постобработку в Photoshop.
Помогу Вам с перепланировкой квартиры, подбором стиля, цветовой гаммы, выбором мебели, освещения и т.д.
Предпочитаю современные стили (лофт, минимализм и др.) также буду заинтересована попробовать себя в чем-то новом. Нравится неоклассика.
Что Вы получите:
1. Коллаж с концепцией дизайна 2-3 варианта 2. Фотореалистичную 3d визуализацию (2-4 картинки на комнату)
3. Чертежи (план помещения, план расстановки мебели, план потолка, план пола, план элементов освещения, по желанию развертка стен и др).
Портфолио
- Визуализация для фабрики мебели103 просмотра
- Bedroom design120 просмотров
- Kitchen128 просмотров
- Bedroom design146 просмотров
- Скандинавский стиль108 просмотров