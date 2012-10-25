katarina_112

Екатерина Качура katarina_112

 
32 годаРоссия/Пятигорск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Качественный рерайт/копирайт. Любая работа с текстами.

Высшее образование журналиста и переводчика иностранных языков. Пишу грамотно и быстро.

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Отзывы заказчиков
lidagabrisyuk
Лидия 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Ищу рерайтеров в команду
Отличный исполнитель. редко таких креативных, умных и ответственных авторов можно найти. надеюсь на длительное сотрудничество)) рекомендую к сотрудничеству)) выполняет работы самой разной сложности)) заслуживает достойной цены)))
Отличный работодатель. Научила всему, дала множество ценных советов) С такой, как Лидия, приятно работать. Надеюсь на сотрудничество в будущем.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга