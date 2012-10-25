Качественный рерайт/копирайт. Любая работа с текстами.
Высшее образование журналиста и переводчика иностранных языков. Пишу грамотно и быстро.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Статья141 просмотр
- Макияж159 просмотров
- Перевод123 просмотра
- Заполнение сайта экспертиз299 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. редко таких креативных, умных и ответственных авторов можно найти. надеюсь на длительное сотрудничество)) рекомендую к сотрудничеству)) выполняет работы самой разной сложности)) заслуживает достойной цены)))
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Научила всему, дала множество ценных советов) С такой, как Лидия, приятно работать. Надеюсь на сотрудничество в будущем.
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга