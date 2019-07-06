katasztron

Здоровье и норма

Как простатит? Непрерывный бег в туалет не должен удивлять.

По крайней мере, на первом этапе заболевания.

Я напишу, что позволило мне избавиться от 100% симптомов воспаления (и что вызвало это, возможно, скоро оно полностью заживет).

Прежде всего, я регулярно пил травы Гражины, но только около трех месяцев.

Они, безусловно, помогли, но, по моему мнению, если кто-то не относится к тому, что я пишу ниже, я могу забыть о каком-либо эффективном лечении железы.

Самое важное правило - полное исключение простых сахаров из рациона.

Это также о фруктозе - все фрукты запрещены.

Для этого нужно съесть много овощей, чтобы никаким витаминам не хватало организму.

Что касается меня, то, если это правило соблюдается, симптомы уменьшаются до такой степени, что «с ним можно жить», и это становится лучше с каждым днем.

Второе правило - несмотря на внешность, не пей слишком много.

Это вызывает только боль.

Я уже исключил глютен из рациона, но сейчас я нахожусь в стадии проверки, помог ли он и мне (я медленно внедряю его в рацион).

Препарат при воспалении и гипертрофии тканей предстательной железы.

Коллективный препарат, изготовленный из соков, порошков и отваров из растений в форме таблеток с покрытием, содержит: Radix Astragali (корни корневых мембран) - 18%, Plantago Asiatica L.

- 10, 51%, Jantar - 2, 73%, коричное дерево 2 %, Phellodendron amurense Rupr https://ponosov.net/otryzhka-tuxlymi-yajcami.html.

(Кора амурской пробки) - 13%, Taraxacum officinale Wigg.

(трава одуванчика) 13, 26 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Противовоспалительные, диастолические, вяжущие, бактерицидные, обезболивающие свойства данного препарата в 84% дают положительный эффект от лечения простаты.

Травы, содержащиеся в QIANLIETONG, стимулируют выработку интерферона, который защищает наш организм от вирусов, среди прочего онкогенный - вызывающий рак, некоторые вещества образуют нерастворимые соединения с вредными метаболитами, что облегчает их выведение с мочой, поэтому они действуют детоксифицирующим образом.

Препарат борется с инфекциями мочевыводящих путей, лечит почки, устраняет мочу, улучшает кровообращение, особенно в капиллярах, облегчает мочеиспускание, уменьшает объем остаточной мочи, регенерирует эпителиальные клетки предстательной железы и желез вокруг мочеиспускательного канала.

Это облегчает гормональные нарушения, лежащие в основе причин заболевания.

Оказывает благотворное влияние на липиды сыворотки, подавляет рак простаты.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: воспаление предстательной железы, гипертрофия тканей предстательной железы.

Также используется для хронической и острой инфекции простаты с симптомами болезненного мочеиспускания, а также болезненных яичек.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

ДОЗИРОВКА: перорально по 4 таблетки 3 раза в день, за 30 минут до еды, глоток в теплой воде.

Принимать 30 - 45 дней, базовое лечение по 5-8 упаковок.

Во время лечения запрещается употребление алкоголя и жирной пищи.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте.

Не забудьте плотно закрыть бутылку (легко впитывает влагу).