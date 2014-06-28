kate007381

занимаюсь копирайтингом и рерайтингом

Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом около 2 лет. В основном, обрабатывала тексты для студентов: дипломы, рефераты, курсовые. Также могу заниматься текстами на различные темы: культуры и отдыха, туризма, спорта и другие специальные. Имею навыки написания текстов в научном стиле. Уникальность моих текстов на плагиат от 90-99%. Ответственная, работу делаю в срок. Имею много свободного времени для работы.образование высшее филологическое, журналистское.