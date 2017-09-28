Делаю иллюстрации и чертежи в AutoCAD
- Делаю иллюстрации: акварель, карандаш и тушь (так же могу написать картину маслом и портрет). Рисую более 15 лет.
- Делаю чертежи в AutoCAD, учусь на архитектора.
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Портфолио
- Портреты маслом155 просмотров
- Портреты карандашом173 просмотра
- Иллюстрации акварелью111 просмотров
- Иллюстрации карандашом177 просмотров
- Чертежи на заказ196 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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$4/час
от $4от 2 дней
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Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга