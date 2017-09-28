kate6661

Екатерина kate6661

 
25 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Делаю иллюстрации и чертежи в AutoCAD
  • Делаю иллюстрации: акварель, карандаш и тушь (так же могу написать картину маслом и портрет). Рисую более 15 лет.
  • Делаю чертежи в AutoCAD, учусь на архитектора.
AutoCAD
Портфолио
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$4/час
от $4от 2 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга