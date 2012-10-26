Екатерина Горяйнова kate_68_rinakate_68_rina
Высшее художественное образование.
Закончила Свердловский Архитектурный институт
(ныне Уральская государственная архитектурно-художественная академия)
по специальности «Промышленный дизайн».
Рекламный дизайнер с успешным опытом работы с 1999 года.
Разрабатываю все виды полиграфической продукции:
буклеты, календари (квартальные, настольные, плакаты, карманные), листовки, флаера, визитки, многостраничные каталоги, брошюры.
С удовольствием занимаюсь эксклюзивными заказами: альбомы, поздравительные адреса, коллажи и т.д.
Прислушиваюсь ко всем пожеланиям заказчика. Разумные цены.
Опыт работы в оперативной полиграфии 13 лет.
На постоянной связи с 10 до 17 часов по мск в будни.
Контакты:
e-mail: [email protected]
Полное портфолио можно посмотреть https://www.free-lance.ru/users/kate_68_rina/
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