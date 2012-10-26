Дизайнер. Полиграфия, коллажи и др. Качественно. Опыт работы 13 лет.

Высшее художественное образование.

Закончила Свердловский Архитектурный институт

(ныне Уральская государственная архитектурно-художественная академия)

по специальности «Промышленный дизайн».

Рекламный дизайнер с успешным опытом работы с 1999 года.

Разрабатываю все виды полиграфической продукции:

буклеты, календари (квартальные, настольные, плакаты, карманные), листовки, флаера, визитки, многостраничные каталоги, брошюры.

С удовольствием занимаюсь эксклюзивными заказами: альбомы, поздравительные адреса, коллажи и т.д.

Прислушиваюсь ко всем пожеланиям заказчика. Разумные цены.

Опыт работы в оперативной полиграфии 13 лет.

На постоянной связи с 10 до 17 часов по мск в будни.

Контакты:

e-mail: [email protected]

Полное портфолио можно посмотреть https://www.free-lance.ru/users/kate_68_rina/