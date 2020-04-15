kate_bushtak

Переводчик (английский, украинский, русский языки), репетитор с математики, украинского и английского языков для школьников (до 5 класса)

Делаю переводы текстов с английского на русский/украинский и наоборот, пишу сочинения и делаю самостоятельные/контрольные работы различного уровня сложности. Мой уровень владения английским языком - С1-С2.

Студентка 1 курса Киевского политехнического института, факультет ИПСА. Баллы ЗНО (государственный экзамен после 11 класса) из 200 баллов набрала: украинский - 187, математика - 186, английский - 194.