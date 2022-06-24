kate_editor

Літературний редактор, коректор текстів

Закінчила у 2018 році НПУ ім. М.П. Драгоманова, кваліфікація "магістр", спеціальність "Журналістика. Видавнича справа та редагування". Досвід роботи з текстами 3 роки. Відредагувала понад 7000 документів різної складності, зокрема проєкти постанов, накази, листи, протоколи, положення, доручення, інструкції, навчальні плани й т.д., також маю досвід редагування статей різних стилів, перекладів. Проходила "Онлайн-курс редагування 1.0" від litosvita, є сертифікат. Уважна, відповідальна, організована. Редагую відповідно до мовних норм, нової редакції українського правопису, користуюся лише достовірними джерелами. Моя мета покращити текст, знайти помилки й виправити їх.