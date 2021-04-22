kate_elsukova17

Копирайтер

Привет! Я Катя, копирайтер со стажем работы 1 год.

Закончила факультет лингвистики по направлению "Перевод и переводоведение" в ВятГУ

С 12 лет пишу рассказы и повести

С 19 лет веду блог, у которого уже 500+ подписчиков

Заняла 1 место в региональном конкурсе ораторов

Веду канал на ютуб, а также планирую создать свой подкаст

У меня очень приятный голос, красивая и четкая речь, поэтому я могу помочь вам с озвучкой какого-либо проекта.

Пишу вкусно, просто, понятно. Открыта для ваших заказов