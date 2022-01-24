kate_for_busines

SMM-менеджер по продвижению в Инстаграм

Я опытный менеджер по продвижению в Инстаграм,уже более 1,5 лет работаю с аккаунтами в Инстаграм и занимаюсь их продвижением - делаю их профили более красочными, цепляющими,привлекаю активных подписчиков и потенциальных клиентов.⠀❓Чем я на данный момент занимаюсь в сфере продвижения:✅занимаюсь поиском рекламных площадок для продвижения аккаунтов,веду переговоры ✅пишу продающие посты/интересные и цепляющие посты/редактирую тексты/проверяю тексты на орфографию✅создаю фото/видео макеты для рекламы,пишу цепляющие тезисы✅разрабатываю идеи для контента: рубрики в сториз/посты, оформление профиля,визуал✅занимаюсь полным ведением аккаунта: оформлением сторис, постов, актуальных сторис, ведением переписки с клиентами, контролем доставки и оформления заказов для коммерции.💪Мои преимущества:+ креативность+инициатива+ ответственность+ связь 24/7+всегда в срок выполняю любые задачи

Имеются сертификаты об успешном прохождении курсов по менеджерству в Инстаграм.