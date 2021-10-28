kate_kov5634

Катерина kate_kov5634kate_kov5634
Цель:
Заниматься фрилансом.
Образование:
2012 - 2017 Центрально-Украинский Педагогический университет им. В.Винниченка, кафедра иностранных языков, филолог английского и немецкого языков.
Дополнительные навыки работы:
Умею писать тексты и доклады в научном и публицистическом стилях. Хорошо знаю английский язык и могу переводить тексты высокой сложности с английского языка на русский. Обладаю врождённой грамотностью.
Опыт работы:
Переводила научные статьи на английский для кафедры географии и математики.
Знание языков:
Английский – высокий уровень (Advanced);
Русский – в совершенстве;
Немецкий – пока только А2;
Украинский – в совершенстве.
Предоставляемые услуги
Перевод с английского языка на русский.
Составление и корректировка текстов.
Транскрибация текстов.