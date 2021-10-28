kate_kov5634

Перевод текстов

Цель:

Заниматься фрилансом.

Образование:

2012 - 2017 Центрально-Украинский Педагогический университет им. В.Винниченка, кафедра иностранных языков, филолог английского и немецкого языков.

Дополнительные навыки работы:

Умею писать тексты и доклады в научном и публицистическом стилях. Хорошо знаю английский язык и могу переводить тексты высокой сложности с английского языка на русский. Обладаю врождённой грамотностью.

Опыт работы:

Переводила научные статьи на английский для кафедры географии и математики.

Знание языков:

Английский – высокий уровень (Advanced);

Русский – в совершенстве;

Немецкий – пока только А2;

Украинский – в совершенстве.

Предоставляемые услуги

Перевод с английского языка на русский.

Составление и корректировка текстов.

Транскрибация текстов.