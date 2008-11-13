Образование

Учебное заведение: Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", г. Ростов-на-Дону

Дата окончания: Февраль 2009 года

Факультет: ПИЭ

Специальность: Прикладная информатика в экономике

Учебное заведение: Пятигорский государственный лингвистический университет, г. Пятигорск

Дата окончания: Июнь 2004 года

Факультет: Филфак

Специальность: Филолог

Компьютерные навыки: PC - опытный пользователь: MS – Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), Adobe Photoshop, CorelDraw, PageMaker, интернет.

Знание основ архитектуры PC. Знание семейства MS Windows, опыт в установке драйверов и различного ПО, опыт работы с оргтехникой

Личные особенности:

Высокая обучаемость

Неконфликтность

Организованность

Исполнительность

Работоспособность.