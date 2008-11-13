Образование
Учебное заведение: Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", г. Ростов-на-Дону
Дата окончания: Февраль 2009 года
Факультет: ПИЭ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
Учебное заведение: Пятигорский государственный лингвистический университет, г. Пятигорск
Дата окончания: Июнь 2004 года
Факультет: Филфак
Специальность: Филолог
Компьютерные навыки: PC - опытный пользователь: MS – Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), Adobe Photoshop, CorelDraw, PageMaker, интернет.
Знание основ архитектуры PC. Знание семейства MS Windows, опыт в установке драйверов и различного ПО, опыт работы с оргтехникой
Личные особенности:
Высокая обучаемость
Неконфликтность
Организованность
Исполнительность
Работоспособность.