Создам для Вас дизайн сайта в Figma
Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте.
Именно дизайн сделает посетителя Вашим покупателем.
Создам для Вас дизайн (согласно пожеланиям и техническим заданием) или сделаю редизайн уже существующего сайта в Figma.
С огромным интересом отношусь к своей работе, поэтому помогу и Вам! Имею высшее техническое образование, что значительно помогает мне.
Приступаю к работе сразу после согласования, точно соблюдаю оговоренные сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Концепт сайта для изделий ручной работы29 просмотров