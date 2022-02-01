Создам для Вас дизайн сайта в Figma

Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте.

Именно дизайн сделает посетителя Вашим покупателем.

Создам для Вас дизайн (согласно пожеланиям и техническим заданием) или сделаю редизайн уже существующего сайта в Figma.

С огромным интересом отношусь к своей работе, поэтому помогу и Вам! Имею высшее техническое образование, что значительно помогает мне.

Приступаю к работе сразу после согласования, точно соблюдаю оговоренные сроки.