katebasova

SMM-специалист с опытом 2 года, INSTA-фотограф.

План работ при комплексном сотрудничестве:Общее оформление профиля(Аватар, описание, рубрики хайлайтс)Создание 20-30 постов(Включает мобильную обработку ваших фото или поиск материала в интернете)Ведение площадки сторис (2-4 в день)Публикация в течении месяцаНастройка таргетированной рекламыРабота над привлечением новых подписчиковСтоимость - 250$ (+рекламный бюджет, рекомендую от 5$ в день)Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно):- фотосъёмка - обработка заявок (директ/комментарии)