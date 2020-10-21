Добрый день! Я занимаюсь привлечением целевых заявок и подписчиков через таргетированную рекламу в Instagram&Facebook; т.е. SMM продвижением вашего бизнеса
Обладаю всеми инструментами для настройки таргетированной рекламы, вплоть до создания сайтов (одна из моих работ: http://adstyle.tilda.ws/). Привлекла 40 заявок в первые два дня теста!
От себя могу гарантировать:
-Обдуманный отклик на Ваш проект (оценю возможность выполнения поставленной задачи и дам честный ответ)
-Верну Вам деньги в случае неполучения ни одного целевого действия
-Проведу 10-ти дневный тест кампании с целью выявления наиболее успешных сегментов и их дальнейшего масштабирования
-Предоставление ежедневных отчетов о проделанной работе
Образование: прошла дорогой и узко-специализированный курс по настройке таргетированной рекламы в Instagram&Facebook. Спикер Петр Попов работает с многомиллионными бюджетами разных кампаний, сотрудничал с Leroy Merlin, Бизнес Молодость, Правительство Москвы.