Привлечение целевых заявок и подписчиков в ваш бизнес путем настройки таргетированной рекламы

Добрый день! Я занимаюсь привлечением целевых заявок и подписчиков через таргетированную рекламу в Instagram&Facebook; т.е. SMM продвижением вашего бизнеса

Обладаю всеми инструментами для настройки таргетированной рекламы, вплоть до создания сайтов (одна из моих работ: http://adstyle.tilda.ws/). Привлекла 40 заявок в первые два дня теста !

От себя могу гарантировать:

-Обдуманный отклик на Ваш проект (оценю возможность выполнения поставленной задачи и дам честный ответ)

-Верну Вам деньги в случае неполучения ни одного целевого действия

-Проведу 10-ти дневный тест кампании с целью выявления наиболее успешных сегментов и их дальнейшего масштабирования

-Предоставление ежедневных отчетов о проделанной работе

Образование: прошла дорогой и узко-специализированный курс по настройке таргетированной рекламы в Instagram&Facebook. Спикер Петр Попов работает с многомиллионными бюджетами разных кампаний, сотрудничал с Leroy Merlin, Бизнес Молодость, Правительство Москвы.