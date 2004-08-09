kateerhova876gma

ПРЕЗЕНТАЦИИ/ДОКЛАДЫ

Доброго времени суток!

Предлагаю свою вакансию для создания презентаций (недорого, но качественно)! Цена обговаривается и зависит от объема работы. В зависимости от надобности, подготавливаю текст/доклад под презентацию (от Вас только тема и уточнения по работе). Уверена в своих навыках и качестве выполнения работы. Ознакомьтесь с моим портфолио.

Жду Вашего отклика! Всего хорошего.