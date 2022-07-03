kateerkina

Редактор, копирайтер
Помогаю повышать прибыль с помощью понятных информационных продуктов. Для этого пишу статьи, разрабатываю страницы в соц. сетях.
Закончила лингвистический университет по направлению межкультурной коммуникации.
Благодаря этому понимаю особенности менталитета других народов и их
нужды на рынке.
Сейчас работаю над продвижением интернет-магазина pb-Store. Вместе мы занимаемся увеличением конверсии сайта, страниц в
соц. сетях и блога в Дзене. Готова помочь!
Я против войны в Украине!