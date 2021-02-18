kategolova

Контекстная реклама в Google. Аудиты. Отчеты в Data Studio

Я очень люблю играть на пианино, но....почему-то, клиентам это не интересно. И когда кто-то заходит на настройку, я забрасываю гаммы, арпеджио, сонаты, ноктюрны и полностью в погружаюсь в сладостный, волшебный, поэтический мир ключевых слов, показов, позиций, цифр, отчетов, планов и смет.

А после отличной настройки можно и сыграть - почему бы нет).

Это было лирическое вступление, чтоб разрядить обстановку)

А теперь по существу:

1. Настраиваю рекламные кампании в Google Ads, а именно:

- Поисковые кампании (показ объявлений по запросам пользователей)

- Ремаркетинг (возврат на сайт тех, кто пришел из поисковых кампаний)

- КМС (это в основном интересы пользователей, брэндинг)

- Торговые (настраиваются по фиду и показываются с картинкой, ценой, названием)

- DSA (звучит непонятно…но не так страшен сами знаете кто. Это динамические поисковые объявления. Они настраиваются на основе фида или по категориям сайта. Отличный вариант, если у вас много категорий и запуск нужен на "вчера")

- Динамический ремаркетинг (это показ карточек товара тем, кто был на самом товаре, положил товар в корзину и не купил. А также для тех, кто купил. Ведь это самые "горячие" покупатели. Почему бы им не продать, допустим, чехол к телефону...в общем то, что есть у вас (чехол был указан для примера)

2. Делаю аудиты. Проверяю текущие настройки рекламных аккаунтов. Если все хорошо - так и говорю. Я не буду "хаять" коллег, чтоб забрать у них клиента. Аудит только по существу.

По ценам:

1. Сама настройка в Google Ads от 250$. Но стоимость зависит от инструментов. Если вам нужно все сразу: и поиск, и ремаркетинг, и торговая - то сами понимаете, цена будет другая.

2. Аудит - если вы будете моим клиентом - то бесплатно. Если вы просто хотите сделать аудит - 75$

3. Консультация. Любой вопрос - бесплатно при условии, что это не многочасовая переписка или разговор. А если что-то спросить - всегда пожалуйста)

Коммуникация:

Я всегда на связи. Просто всегда. Звоните, пишите

Предпочитаю переписку по почте, но если что-то важное, то звоните

Оплата:

100% оплата на карту