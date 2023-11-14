UX/UI дизайнер

В работе над проектом я предпочитаю тщательно исследовать и экспериментировать с различными идеями. Это предполагает вложение значительного количества времени в исследования и испытания. Я сосредоточена не только на создании визуально привлекательного дизайна, но и на улучшении пользовательского опыта

Владею:

· Figma, Sketch

· CJM, Пользовательские истории (user stories), JTBD, Карта эмпатии

· Анализ и исследования конкурентов

· UX-исследования и юзабилити-тестирование

· Создание скетчей и прототипирование

· Работа с дизайн-системами, гайдлайнами, UI-китами