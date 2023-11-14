UX/UI дизайнер
В работе над проектом я предпочитаю тщательно исследовать и экспериментировать с различными идеями. Это предполагает вложение значительного количества времени в исследования и испытания. Я сосредоточена не только на создании визуально привлекательного дизайна, но и на улучшении пользовательского опыта
Владею:
· Figma, Sketch
· CJM, Пользовательские истории (user stories), JTBD, Карта эмпатии
· Анализ и исследования конкурентов
· UX-исследования и юзабилити-тестирование
· Создание скетчей и прототипирование
· Работа с дизайн-системами, гайдлайнами, UI-китами
Портфолио
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Дизайн сайтов
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