Web Designer

Сделаю классный и удобный дизайн сайтов, который будет радовать ваш глаз ﻿

Помните, дизайн - первое, что видит человек, зайдя на ваш сайт

👋 Давай знакомиться!

Привет! Катя на связи. Мне 23 я занимаюсь веб дизайном. Обожаю музыку, отучилась в консерватории. Люблю творчество и гармонию во всем 殺

Заканчиваю американский вуз Brigham Young University, где изучала программирование и верстку. Но поняла, что дизайн мне больше по душе.

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﻿﻿懶 Преимущества работы со мной

 Погружаюсь в проект, анализирую конкурентов

 Работаю ответственно и честно

 Вношу любые правки до достижения нужного результата

Что я сделаю для вас ﻿

Figma

– Разработка прототипа

– Дизайн баннеров, лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов

– Редизайн сайтов, доработка макетов

– Адаптив макетов под планшеты и смартфоны

Photoshop

– Обтравка изображений

– Дизайн баннеров

– Обработка изображений

Готовы сотрудничать? Свяжитесь со мной любым способом!

Отвечаю быстро, в течение дня. Но по ночам предпочитаю сон, хотя и очень люблю свое дело 

телеграм - https://t.me/katya1998k

instagram - ﻿https://www.instagram.com/katya_kosmynina/

почта - [email protected]

Мобильный: +7 987 826 98 33

(viber, what’s app, zoom)

 Мои кошельки

ЮMoney - 4100 1176 1719 4720

Можно также перевести через сбербанк онлайн или Tinkoff банк

Также я использую безопасные платежи