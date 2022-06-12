Екатерина Космынина katekosmyninakatekosmynina
Сделаю классный и удобный дизайн сайтов, который будет радовать ваш глаз
Помните, дизайн - первое, что видит человек, зайдя на ваш сайт
👋 Давай знакомиться!
Привет! Катя на связи. Мне 23 я занимаюсь веб дизайном. Обожаю музыку, отучилась в консерватории. Люблю творчество и гармонию во всем 殺
Заканчиваю американский вуз Brigham Young University, где изучала программирование и верстку. Но поняла, что дизайн мне больше по душе.
懶 Преимущества работы со мной
Погружаюсь в проект, анализирую конкурентов
Работаю ответственно и честно
Вношу любые правки до достижения нужного результата
Что я сделаю для вас
Figma
– Разработка прототипа
– Дизайн баннеров, лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов
– Редизайн сайтов, доработка макетов
– Адаптив макетов под планшеты и смартфоны
Photoshop
– Обтравка изображений
– Дизайн баннеров
– Обработка изображений
Готовы сотрудничать? Свяжитесь со мной любым способом!
Отвечаю быстро, в течение дня. Но по ночам предпочитаю сон, хотя и очень люблю свое дело
телеграм - https://t.me/katya1998k
instagram - https://www.instagram.com/katya_kosmynina/
почта - [email protected]
Мобильный: +7 987 826 98 33
(viber, what’s app, zoom)
Мои кошельки
ЮMoney - 4100 1176 1719 4720
Можно также перевести через сбербанк онлайн или Tinkoff банк
Также я использую безопасные платежи
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