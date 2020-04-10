kateliz_sm

﻿Вкладываете много денег в рекламу, а клиентов все равно нет? Хотите, чтобы Вам дали совет или подсказали вектор движения ? Тогда Вы обратились
Что же я могу предложить ?
✔полное ведение вашего профиля
✔качественный разбор и выявление ошибок в ведение вашего Инстаграма (+ их устранение )
✔оформление главной страницы профиля (аватар+создание или редактирование шапки)
✔советы по визуальному оформлению
✔ оформление иконок вечных сторис
✔составление контент-плана
✔написание постов
✔привлечение подписчиков и клиентов
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!
Я предлагаю Вам скидку на первый месяц продвижения 30%,чтобы Вы смогли оценить качество проделанной мной работы.
Готовы развивать Ваш бизнес вместе со мной ?
Обращайтесь,буду рада сотрудничеству
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