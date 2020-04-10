kateliz_sm

﻿Вкладываете много денег в рекламу, а клиентов все равно нет? Хотите, чтобы Вам дали совет или подсказали вектор движения ? Тогда Вы обратились

Что же я могу предложить ?

✔полное ведение вашего профиля

✔качественный разбор и выявление ошибок в ведение вашего Инстаграма (+ их устранение )

✔оформление главной страницы профиля (аватар+создание или редактирование шапки)

✔советы по визуальному оформлению

✔ оформление иконок вечных сторис

✔составление контент-плана

✔написание постов

✔привлечение подписчиков и клиентов

И САМОЕ ГЛАВНОЕ!

Я предлагаю Вам скидку на первый месяц продвижения 30%,чтобы Вы смогли оценить качество проделанной мной работы.

Готовы развивать Ваш бизнес вместе со мной ?

Обращайтесь,буду рада сотрудничеству 