katemenedgher

Smm-специалист | ТаргетологЯ занимаюсь ведением и продвижением страничек в Инстаграмм, настраиваю таргетированную рекламу. Со мной Вам не придётся искать целую команду профессионалов.
Курсы, которые я проходила:
1. Курс по менеджерству и сторисмейкингу у блогерши 60к+ подписчиков.
2. Курс по посредничеству, в курсе разбирались сферы копирайтинга, SMM, таргет, веб-дизайн.
3. Курс Натали Виннер(200+к подписчиков) по SMM, таргету, веб-дизайну.
Есть небольшой опыт и небольшое портфолио, делала аудиты, разборы аккаунтов в Инстаграмм. https://drive.google.com/file/d/1KrKE-MyV021TmGGOzs4qNG6PRjav_-EI/view?usp=drivesdk
Действие аккаунта приостановлено!