katemenedgher

Smm-специалист | ТаргетологЯ занимаюсь ведением и продвижением страничек в Инстаграмм, настраиваю таргетированную рекламу. Со мной Вам не придётся искать целую команду профессионалов.

Курсы, которые я проходила:

1. Курс по менеджерству и сторисмейкингу у блогерши 60к+ подписчиков.

2. Курс по посредничеству, в курсе разбирались сферы копирайтинга, SMM, таргет, веб-дизайн.

3. Курс Натали Виннер(200+к подписчиков) по SMM, таргету, веб-дизайну.

Есть небольшой опыт и небольшое портфолио, делала аудиты, разборы аккаунтов в Инстаграмм. https://drive.google.com/file/d/1KrKE-MyV021TmGGOzs4qNG6PRjav_-EI/view?usp=drivesdk