katena1402

Высшее юридическое образование. Стаж работы по специальности более 5 лет.

Профессиональные навыки:

- поиск клиентов и ведение переговоров, оказание консультационных услуг, заключение договоров;

- ведение базы данных клиентов;

- обеспечение документооборота;

- контроль соблюдения условий договоров;

- юридическое сопровождение деятельности предприятия;

- договорная работа: разработка, заключение договоров, проверка договоров на соответствие интересам предприятия;

- анализ действующего законодательства, вопросы его применения в деятельности предприятия;

- ведение претензионной работы;

- деловая переписка;

- разрешение иных вопросов, касающихся деятельности предприятия.

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