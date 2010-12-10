katena1402

Высшее юридическое образование. Стаж работы по специальности более 5 лет.
Профессиональные навыки:
- поиск клиентов и ведение переговоров, оказание консультационных услуг, заключение договоров;
- ведение базы данных клиентов;
- обеспечение документооборота;
- контроль соблюдения условий договоров;
- юридическое сопровождение деятельности предприятия;
- договорная работа: разработка, заключение договоров, проверка договоров на соответствие интересам предприятия;
- анализ действующего законодательства, вопросы его применения в деятельности предприятия;
- ведение претензионной работы;
- деловая переписка;
- разрешение иных вопросов, касающихся деятельности предприятия.
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