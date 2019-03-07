katenisch1986

Специалист по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса).

Здравствуйте. Меня зовут Тимошенко Екатерина. Я являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ. Могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за деньги. В общем и целом, все индивидуально.

Пишите, звоните, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы.