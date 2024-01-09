Я убеждена, что работа должна быть любимой и только тогда она выполняется на 300% качественно. Я более 12 лет занимаюсь фотографий и обработкой фото для себя, благодаря чему знакома на практике со всеми тонкостями.
В связи с переменами в жизни больше ушла в обработку фото.
Личностные характеристики:
• Ответственное отношение к заказам
• Работу выполняю качественно и в срок
• Внимательность к свой работе
• Творческий подход
Что я умею?
• Владение программами Adobe Photoshop, Lightroom, ИИ
• Рекламная ретушь фото
• Пакетная обработка (кадрирование, свето- и цветокоррекция фото)
• Художественная ретушь
• Обтравка объектов (замещение фона)
• Составление коллажей
• Удаление объектов с фона
• Удаление/добавление водяных знаков
Связаться со мной:
Телеграм: @Katerina_pm
e-mail: [email protected]
СТОИМОСТЬ
цвето-свето коррекция - 0.5$/кадр
пакетная цветокоррекция - 0,2$/кадр от 100 кадров
ретушь - 7.5$/кадр
ретушь+работа с фоном - 15$/кадр
обтравка - 2$/кадр
более сложные по работе кадры обговариваются дополнительно
срок исполнения так же зависит от сложности и объема работы
Портфолио
- Удаление людей с фото2 просмотра
- Левитация1 просмотр
- Работа с фоном3 просмотра
- Работа с фоном1 просмотр
- Создание фона с помощью ИИ1 просмотр
- Ретушь портрета + создание эффектов1 просмотр
- Обтравка / замена однотонным фоном1 просмотр
- Замена фона1 просмотр
- Художественная обработка кадра1 просмотр
- Классическая ретушь портрета1 просмотр
- Обработка фотографии1 просмотр