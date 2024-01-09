Обработка фотографий

Я убеждена, что работа должна быть любимой и только тогда она выполняется на 300% качественно. Я более 12 лет занимаюсь фотографий и обработкой фото для себя, благодаря чему знакома на практике со всеми тонкостями.

В связи с переменами в жизни больше ушла в обработку фото.

Личностные характеристики:

• Ответственное отношение к заказам

• Работу выполняю качественно и в срок

• Внимательность к свой работе

• Творческий подход

Что я умею?

• Владение программами Adobe Photoshop, Lightroom, ИИ

• Рекламная ретушь фото

• Пакетная обработка (кадрирование, свето- и цветокоррекция фото)

• Художественная ретушь

• Обтравка объектов (замещение фона)

• Составление коллажей

• Удаление объектов с фона

• Удаление/добавление водяных знаков

Связаться со мной:

Телеграм: @Katerina_pm

e-mail: [email protected]

СТОИМОСТЬ

цвето-свето коррекция - 0.5$/кадр

пакетная цветокоррекция - 0,2$/кадр от 100 кадров

ретушь - 7.5$/кадр

ретушь+работа с фоном - 15$/кадр

обтравка - 2$/кадр

более сложные по работе кадры обговариваются дополнительно

срок исполнения так же зависит от сложности и объема работы