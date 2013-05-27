Здравствуйте!
Верстка, дизайн рекламной продукции. Разработка фирменного стиля, логотипов. Создание дизайн-макетов web-сайтов, баннеров. Предпечатная подготовка. Цветокоррекция. Работа в 3D начальный уровень: создание трёхмерных объектов различной степени сложности, создание сложных трёхмерных сцен, назначение на объекты различных материалов, освещение объектов и сцен. Опыт работы с 2004 года. Выполнение работы в короткие сроки (быстро и качественно). 8(926)5416209
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия106 просмотров
- Листовка масаж115 просмотров
- Весна_остановка_медцентр106 просмотров
- Остановка_мед центр113 просмотров
- Баннер медцентр183 просмотра
- Баннер Салон Красоты379 просмотров
- Без названия112 просмотров
- Буклет106 просмотров
- Листовка125 просмотров
- Без названия106 просмотров
- Без названия141 просмотр
- Пакет парад планет116 просмотров