Здравствуйте!

Верстка, дизайн рекламной продукции. Разработка фирменного стиля, логотипов. Создание дизайн-макетов web-сайтов, баннеров. Предпечатная подготовка. Цветокоррекция. Работа в 3D начальный уровень: создание трёхмерных объектов различной степени сложности, создание сложных трёхмерных сцен, назначение на объекты различных материалов, освещение объектов и сцен. Опыт работы с 2004 года. Выполнение работы в короткие сроки (быстро и качественно). 8(926)5416209