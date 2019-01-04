Здравствуйте!

Меня зовут Екатерина и я занимаюсь веб-дизайном :)

Работая со мной Вы получаете индивидуальный, разработанный именно для Вас дизайн. При работе учитываются все пожелания заказчика и предлагаются наиболее подходящие концепции дизайна в соответствии с тематикой и

ожидаемыми результатами. После утверждения Вами макета предоставляю psd исходник по слоям для последующей верстки.К каждому проекту подхожу ответственно и довожу до конечного результата.

Строго соблюдаю сроки, так как ценю своих клиентов, свое и их время.

Всегда на связи, в разумных пределах :)