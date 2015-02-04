Екатерина Ларина katerina-larinakaterina-larina
31 годРоссия/Казань
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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Коротко о себе:
Казанский Федеральный Университет, Институт филологии и межкультуркной коммуникации, лингвист-переводчик. Степень магистра по бизнесс-английскому и переводу в сфере деловых-правовых отношений. Опыт работы - более 1 года.
Основные тематики:
-Перевод текстов общей тематики
-Публицистический перевод
-Юридический перевод (контракты)
Контакты:
email: [email protected]
skype: katerina-larina
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