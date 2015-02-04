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Коротко о себе:

Казанский Федеральный Университет, Институт филологии и межкультуркной коммуникации, лингвист-переводчик. Степень магистра по бизнесс-английскому и переводу в сфере деловых-правовых отношений. Опыт работы - более 1 года.

Основные тематики:

-Перевод текстов общей тематики

-Публицистический перевод

-Юридический перевод (контракты)

Контакты:

email: [email protected]

skype: katerina-larina