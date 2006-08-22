katerina-min

Мин Катерина katerina-min

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА (рисунок от руки, Floor Plan 3D)

- проектирование и создание интерьера

- художественная роспись стен

ДЕКОР ИНТЕРЬЕРА(проектирование, эскиз, изготовление элементов декора,

декорирование)

- мебель

- настенные предметы (часы, полки, картины, рамки, панно и др.)

- керамика (декоративная и кухонная посуда, вазы, цветочн. горшки, сувениры)

- бытовая техника, приборы освещения (декорирование)

- свечи

- роспись по стеклу

ТЕКСТИЛЬНЫЙ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

- дизайн одежды (молодёжная, спортивная, в т.ч. для детей)

- дизайн головных уборов (кепки, банданы, шапочки, бейсболки, тюбетейки)

- дизайн сумок

- дизайн браслетов, ремней, украшений и аксессуаров

- текстильный дизайн: постельное бельё, чехлы для подушек, покрывала)