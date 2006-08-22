katerina-min

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА (рисунок от руки, Floor Plan 3D)
- проектирование и создание интерьера
- художественная роспись стен
ДЕКОР ИНТЕРЬЕРА(проектирование, эскиз, изготовление элементов декора,
декорирование)
- мебель
- настенные предметы (часы, полки, картины, рамки, панно и др.)
- керамика (декоративная и кухонная посуда, вазы, цветочн. горшки, сувениры)
- бытовая техника, приборы освещения (декорирование)
- свечи
- роспись по стеклу
ТЕКСТИЛЬНЫЙ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
- дизайн одежды (молодёжная, спортивная, в т.ч. для детей)
- дизайн головных уборов (кепки, банданы, шапочки, бейсболки, тюбетейки)
- дизайн сумок
- дизайн браслетов, ремней, украшений и аксессуаров
- текстильный дизайн: постельное бельё, чехлы для подушек, покрывала)