Копирайтинг (редактирование,корректура,перепечатка). Создание презентаций

Меня зовут Екатерина. Работаю в сфере копирайтинга, написания постов Instagram/Telegram, набор текста, рерайтинг, оформление и создания резюме, а также создание презентаций на представленные темы. Коммуникация, ответственность и креатив главные мои качества, выносливость, трудолюбие и стрессоустойчивость. Основа моей работы своевременное и качественное выполнение заказов. Владею свободно русским и английским, а также казахский разговорный. Имею диплом Казахского Университета Международных Отношений и Мировых языков им. Абылай хана, с опытом работы 2 года.