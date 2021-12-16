katerina1111o

Катя katerina1111o

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

 я веб-дизайнер. Создаю классные продающие сайты, которые привлекают клиентов и эффективно решают задачи Вашего бизнеса. ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:  1. При заказе Вы получаете доступ к проекту Figma со всеми исходниками.  2. В пакетах Стандарт и Бизнес- простой логотип 1 вариант 3. Правки в дизайне: Вы можете комментировать работу на любом этапе и вносить конструктивные правки в проект в рамках ТЗ, при условии четкого описания что добавить/ что заменить.  4. Консультации на всех этапах проекта и далее