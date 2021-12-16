katerina1111o

я веб-дизайнер. Создаю классные продающие сайты, которые привлекают клиентов и эффективно решают задачи Вашего бизнеса. ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 1. При заказе Вы получаете доступ к проекту Figma со всеми исходниками. 2. В пакетах Стандарт и Бизнес- простой логотип 1 вариант 3. Правки в дизайне: Вы можете комментировать работу на любом этапе и вносить конструктивные правки в проект в рамках ТЗ, при условии четкого описания что добавить/ что заменить. 4. Консультации на всех этапах проекта и далее