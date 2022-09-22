katerina2106

Дизайнер инфографики

Всем добрый деньМеня зовут Катерина, я – дизайнер инфографики для маркетплейсовСделаю карточку для Вашего товара, которая точно станет заметной среди конкурентов🔥Работаю быстро и качественноПодчеркну преимущества товараУчту все Ваши пожеланияПРАЙС 1-4 карточек - 180₽/шт 5-10 карточек - 150₽/штот 11 карточек - 100₽/штСКИДКА на большие заказы ⏰Срок изготовления 1-3 дня( в зависимости от объема работ) Предоплата 50% Требуется от Вас: Фотографии в хорошем качестве ✔️ТЗ (информация о товаре, цветовые предпочтения, может быть есть примеры, которые Вам нравятся)По всем вопросам пишите 