Видеомонтаж

Уважаемые посетители моего аккаунта!

Предлагаю вашему вниманию услуги видеомонтажа.

Огромное значение в нашей жизни мы уделяем ярким воспоминаниям, и многие из нас стараются запечатлить их на видеокамеру, так сказать, сохранить чудесные мгновения для потомком. К сожалению, не все обладают навыками профессионального видеооператора, и часто происходит так, что конечный результат съемки оставляет желать лучшего. Как правило, для таких материалов применяют видеомонтаж, исправляя ошибки, допущенные во время видеосъемки. Согласитесь, что не каждый человек найдет в себе силы просмотреть несколько часов монотонного однообразного видео и получить от этого удовольствие. А некачественно снятые праздник или вечеринка могут испортить все впечатления от прошедшего мероприятия. В таких случаях лучше обращаться к специалистам, которые сделают из вашего домашнего видео настоящий красочный фильм, яркий, запоминающийся и никогда не надоедающий.

Видеомонтаж можно применить к любым материалам: будь то свадебное видео, день рождения, корпоративная вечеринка, детский утренник или семейная прогулка в лесу.

Монтаж видео выполняется в несколько этапов:

1. вы поясняете вашу идею.

2. вы передаете весь имеющийся у вас материал ( видео, фото, говорите о желаемом аудооформлении) и спокойно ожидаете конечного результата.

3. я изучаю весь материал и при выявлении спорных моментов сообщаю вам и редактируем или оставляем как было данный материал.

4. вы получаете извещение по имейлу или по скайпу об окончании работы. Просматриваете демоверсию видео.

5. ознакомившись с проделанной работой по монтажу видео, вы оплачиваете обусловленную сумму гонорара и с позитивным настроением едете домой хвастаться своим фильмом.

6. если вы нашли ошибки в конечном материале, допущенные нами, работа отзывается на доработку за счет фирмы, если недочеты возникли из-за недопонимания сторон или по вашей вине, работа остается без изменений или переделывается за вновь оговоренную сумму.

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Видеомонтаж свадьбы - это отдельное направление видеомонтажа, в котором каждый кадр должен дышать радостным настроением, теплом и счастьем. Именно поэтому перед режиссером видеомонтажа стоит особая задача: перенести атмосферу этого замечательного события в видеоролик. Хотя, поверьте, зачастую это бывает очень нелегко, ведь видеооператор снимает всю свадьбу с начала до конца, чтобы не пропустить ни одного значимого для вас момента, в результате видео получается очень длинным, монотонным и содержит нежелательные для вас сцены. А дальше начинается работа видеомонтажера, который делает из отснятого видеоматериала фильм, который ни раз доставит удовольствие вам, вашим родственникам и друзьям.

Стоимость видео монтажа

Указанные цены, естественно, условны, так как монтаж не делается по определенному шаблону. В связи с этим стоимость может меняться. Естественно, можно сделать видеомонтаж строго по шаблону, но это в том случае, если у вас совсем нет времени для пояснения точного задания для видеообработки или вы сами не знаете, что хотите.