katerinaNaumova

сделаю быстро, дешево, красиво и оригинально

Здравствуйте, я Екатерина мне 26 лет, я работаю в сфере дизайна и проживаю в Волгограде

- Могу сделать работы начиная от медицины и пищевой промышленности, заканчивая сложной технической продукцией

- Создание визуалов для постов в социальных сетях

- Создание обложек книг

- Обложки для музыкальных альбомов

- Изготовление наклеек, листовок, баннеров, визиток, иллюстраций и т.д.