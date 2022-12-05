katerinaNaumova

Екатерина Наумова katerinaNaumovakaterinaNaumova
27 летРоссия/Волгоград
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
сделаю быстро, дешево, красиво и оригинально
Здравствуйте, я Екатерина мне 26 лет, я работаю в сфере дизайна и проживаю в Волгограде
- Могу сделать работы начиная от медицины и пищевой промышленности, заканчивая сложной технической продукцией
- Создание визуалов для постов в социальных сетях
- Создание обложек книг
- Обложки для музыкальных альбомов
- Изготовление наклеек, листовок, баннеров, визиток, иллюстраций и т.д.
Я против войны в Украине!