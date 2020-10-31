katerina_verb

СММ-менеджер, копирайтер

Я СММ-менеджер, специализируюсь на продвижении интернет магазинов. Также я знаю основы веб-дизайна и могу заниматься визуальным оформлением профилей, разрабатывать макеты для рекламы, оформлять лид-продукты.

Мои знания помогут определить ЦА, составить эффективный контент-план и написать посты к нему, подготовить профиль к рекламе, увеличить охваты и продажи.

Если вы будете работать со мной, то я всегда на связи, быстро отвечаю на сообщения, не пропадаю без предупреждения, по максимуму исполняю поставленные задачи.

Ценю ваше и своё время, поэтому все вопросы задаю по делу.