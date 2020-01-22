katerinaatsk

Здравствуйте,меня зовут Катя)

Я работаю в сфере видеомонтажа и обработки фотографий 

Видеомонтаж: клипа, рекламы, промо-ролика, вебинаров, уроков, обзоров, фото слайд шоу, поздравительного видео, отзывов, видео презентации и др.

Редактирование видеоматериала: чистка, удаление брака, оговорок неудачных дублей, цветокоррекция,

Подбор музыкального сопровождения

Редактирование аудио: подавление шума, нормализация громкости

Оформление видео: титры, эффекты, анимация подбор и разработка визуального оформления, дизайн графических элементов

Обработка фото:

Ретушь фотографий

Цветокоррекция

Удаление ненужного объекта

Замена фона

Пакетная обработка фотографий

Выполню вашу работу быстро и качественно ! ;)