katerinaatsk

Здравствуйте,меня зовут Катя)
Я работаю в сфере видеомонтажа и обработки фотографий
Видеомонтаж: клипа, рекламы, промо-ролика, вебинаров, уроков, обзоров, фото слайд шоу, поздравительного видео, отзывов, видео презентации и др.
- Редактирование видеоматериала: чистка, удаление брака, оговорок неудачных дублей, цветокоррекция,
- Подбор музыкального сопровождения
- Редактирование аудио: подавление шума, нормализация громкости
- Оформление видео: титры, эффекты, анимация подбор и разработка визуального оформления, дизайн графических элементов
- Ретушь фотографий
- Цветокоррекция
- Удаление ненужного объекта
- Замена фона
- Пакетная обработка фотографий
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