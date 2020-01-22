katerinaatsk

Екатерина katerinaatsk

 
22 годаРоссия/Томск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Здравствуйте,меня зовут Катя)

Я работаю в сфере видеомонтажа и обработки фотографий  

Видеомонтаж: клипа, рекламы, промо-ролика, вебинаров, уроков, обзоров, фото слайд шоу, поздравительного видео, отзывов, видео презентации и др.

  • Редактирование видеоматериала: чистка, удаление брака, оговорок неудачных дублей, цветокоррекция,
  • Подбор музыкального сопровождения
  • Редактирование аудио: подавление шума, нормализация громкости
  • Оформление видео: титры, эффекты, анимация подбор и разработка визуального оформления, дизайн графических элементов
Обработка фото: 

  • Ретушь фотографий
  • Цветокоррекция
  • Удаление ненужного объекта
  • Замена фона
  • Пакетная обработка фотографий
Выполню вашу работу быстро и качественно ! ;)
Ретушь фото