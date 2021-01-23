katerinafetisova

Доброго времени суток, Господа! Меня зовут Фетисова Ангелина, мне 18 лет. Во фрилансе я не так давно, но за эти пол года имеется кейс. Занимаюсь веб-дизайном сайтов, а так же создаю сайты-одностраничники! Каждая работа сдана в срок, а главное сделана качественно и по пожеланиям Клиента! Уверяю вас, дорогие друзья, выбрав меня - вы не разочаруетесь и останетесь довольны моей работой!