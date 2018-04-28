katerinafm

Сергей, добрый день. Вы уже отвлекались на мою заявку, могу предложить Вам взять работу. Пришлите, плжалуйста почту, я вышлю Вам ТЗ. Бюджет - 10 т.р. Возможна предоплата. Дата сдачи работы - 04.06.
Анимация9 заявок
Закрыт
7 лет назад
Сергей, добрый день. Вы уже отвлекались на мою заявку, могу предложить Вам взять работу. Пришлите, плжалуйста почту, я вышлю Вам ТЗ. Бюджет - 10 т.р. Возможна предоплата. Дата сдачи работы - 04.06.
Цель задания: создание рекламного ролика для транслирования на ТВ. Хронометраж ролика: 10 сек. Вид ролика: простой, без видеосъемки (с использованием готовых видеообзоров изделий), с озвучкой. Цель рекламы: раскрутка сайта и бренда. ...
Требуется создать рекламный ролик для транслирования на ТВ. Хронометраж ролика: 10 или 15 сек. Вид ролика: простой, без видеосъемки. Цель рекламы: раскрутка сайта и бренда. Сроки изготовления: 2 недели. Как ...