katerinafm

Сергей, добрый день. Вы уже отвлекались на мою заявку, могу предложить Вам взять работу. Пришлите, плжалуйста почту, я вышлю Вам ТЗ. Бюджет - 10 т.р. Возможна предоплата. Дата сдачи работы - 04.06.