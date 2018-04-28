katerinafm

Екатерина katerinafm

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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  • Создание рекламного видеоролика

    Сергей, добрый день. Вы уже отвлекались на мою заявку, могу предложить Вам взять работу. Пришлите, плжалуйста почту, я вышлю Вам ТЗ. Бюджет - 10 т.р. Возможна предоплата. Дата сдачи работы - 04.06.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рекламный ролик для ТВ.

    Цель задания: создание рекламного ролика для транслирования на ТВ.  Хронометраж ролика: 10 сек. Вид ролика: простой, без видеосъемки (с использованием готовых видеообзоров изделий), с озвучкой. Цель рекламы: раскрутка сайта и бренда. ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется создать ролик для рекламы на ТВ.

    Требуется создать рекламный ролик для транслирования на ТВ.  Хронометраж ролика: 10 или 15 сек. Вид ролика: простой, без видеосъемки. Цель рекламы: раскрутка сайта и бренда. Сроки изготовления: 2 недели. Как ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад