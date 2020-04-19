katerinamsl

Уникальные тексты, написанные понятным языком.

Опты работы в копирайтинге с 2008 года.

Пишу на разные темы.

Грамотность, уникальность гарантирую. Пунктуальность и внимание к пожеланиям заказчика так же.

Наиболее близки и интересны такие направления:

- Медицина и здоровье (врач по образованию);

- Отдых и туризм;

- Строительство и ремонтб сад/огород;

- Умелые ручки;

- Психология и отношения;

- Товары и услуги (описания к товарам, услугам).

Это основные, но список этим не ограничивается. Быстро разбираюсь в тематике, для написания статьи использую материалы 5-7 источников, есди чего-то не хватает - ищу дополнительную информацию.

Пунктуальность гарантирую.

Примеры текста можно посмотреть здесь:

http://forum.stomatologija.su/lechenie-zubov/?d=6&sortby=primary_id_field&sortdirection=desc - статьи Екатерины Иващенко.

http://www.builderclub.com/statia/barbekyu-stroim-pech-dlya-barbekyu-svoimi-rukami - на строительную тематику.

http://www.builderclub.com/statia/vyushchiyesya-rasteniya-v-vashem-sadu