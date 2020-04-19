katerinamsl

Опты работы в копирайтинге с 2008 года.
Пишу на разные темы.
Грамотность, уникальность гарантирую. Пунктуальность и внимание к пожеланиям заказчика так же.
Наиболее близки и интересны такие направления:
- Медицина и здоровье (врач по образованию);
- Отдых и туризм;
- Строительство и ремонтб сад/огород;
- Умелые ручки;
- Психология и отношения;
- Товары и услуги (описания к товарам, услугам).
Это основные, но список этим не ограничивается. Быстро разбираюсь в тематике, для написания статьи использую материалы 5-7 источников, есди чего-то не хватает - ищу дополнительную информацию.
Пунктуальность гарантирую.
Примеры текста можно посмотреть здесь:
http://forum.stomatologija.su/lechenie-zubov/?d=6&sortby=primary_id_field&sortdirection=desc - статьи Екатерины Иващенко.
http://www.builderclub.com/statia/barbekyu-stroim-pech-dlya-barbekyu-svoimi-rukami - на строительную тематику.
http://www.builderclub.com/statia/vyushchiyesya-rasteniya-v-vashem-sadu