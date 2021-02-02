katerinanezeta

Литературный редактор-корректор

Высшее филологическое образование, доскональное знание русского и украинского языков, английский - средний уровень, имею большой опыт редактирования текстов различной тематики, стаж работы в украинских издательствах ("Богдан", "Коммерсант-Украина", "Новое время") - более 15 лет. Ищу удаленную подработку в качестве корректора, литературного редактора, копирайтера, переводчика. Выполню работу быстро и качественно.