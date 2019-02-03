katerinaredcat

Екатерина Гордиенко katerinaredcat

 
33 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Перевод, копирайтинг, транскрибация.

Опыт работы:

1. Написание академических работ разного уровня и сложности на английском и русском языках. 

2. Редактирование академических работ на английском языке. 

3. Письменный перевод статей разного характера с русского на английский и наоборот.

4. Синхронный перевод на различных конференциях (по защите прав человека, предотвращение насилия в семье, лекции по современному искусству)  и личных встречах. 

5. Опыт работы заграницей в качестве переводчика, Китай 1.5 года, Швейцария 2 месяца. 

6.Консультация по созданию и создание сайтов на платформе WIX 

7.Большой опыт работы в технической поддержке, в таких компаниях как WIX, Devoop;

Опыт работы со звонками, чатами на русском и английском языках. 

Знание языков: Английский Advanced (год прожила в Америке) , Украинский - родной, Русский- родной. 

Образование: Специалист по международному праву. 

Личные качества: Целеустремлённость , дотошность , педантичность . Всегда стремлюсь к обучению , общительна , умею предотвращать конфликтные ситуации , есть опыт сотрудничества с людьми разных возрастов и статусов . Умения правильно расставлять приоритеты . Рациональный склад ума. Реалист с очень хорошей фантазией.  Высокая эффективность и скорость работы.  Умение быстро принимать правильное решение в стрессовых ситуациях. Мультизадачность.

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