katerinaredcat

Екатерина Гордиенко katerinaredcatkaterinaredcat
Опыт работы:
1. Написание академических работ разного уровня и сложности на английском и русском языках.
2. Редактирование академических работ на английском языке.
3. Письменный перевод статей разного характера с русского на английский и наоборот.
4. Синхронный перевод на различных конференциях (по защите прав человека, предотвращение насилия в семье, лекции по современному искусству) и личных встречах.
5. Опыт работы заграницей в качестве переводчика, Китай 1.5 года, Швейцария 2 месяца.
6.Консультация по созданию и создание сайтов на платформе WIX
7.Большой опыт работы в технической поддержке, в таких компаниях как WIX, Devoop;
Опыт работы со звонками, чатами на русском и английском языках.
Знание языков: Английский Advanced (год прожила в Америке) , Украинский - родной, Русский- родной.
Образование: Специалист по международному праву.
Личные качества: Целеустремлённость , дотошность , педантичность . Всегда стремлюсь к обучению , общительна , умею предотвращать конфликтные ситуации , есть опыт сотрудничества с людьми разных возрастов и статусов . Умения правильно расставлять приоритеты . Рациональный склад ума. Реалист с очень хорошей фантазией. Высокая эффективность и скорость работы. Умение быстро принимать правильное решение в стрессовых ситуациях. Мультизадачность.