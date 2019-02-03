katerinaredcat

Перевод, копирайтинг, транскрибация.

Опыт работы:

1. Написание академических работ разного уровня и сложности на английском и русском языках.

2. Редактирование академических работ на английском языке.

3. Письменный перевод статей разного характера с русского на английский и наоборот.

4. Синхронный перевод на различных конференциях (по защите прав человека, предотвращение насилия в семье, лекции по современному искусству) и личных встречах.

5. Опыт работы заграницей в качестве переводчика, Китай 1.5 года, Швейцария 2 месяца.

6.Консультация по созданию и создание сайтов на платформе WIX

7.Большой опыт работы в технической поддержке, в таких компаниях как WIX, Devoop;

Опыт работы со звонками, чатами на русском и английском языках.

Знание языков: Английский Advanced (год прожила в Америке) , Украинский - родной, Русский- родной.

Образование: Специалист по международному праву.

Личные качества: Целеустремлённость , дотошность , педантичность . Всегда стремлюсь к обучению , общительна , умею предотвращать конфликтные ситуации , есть опыт сотрудничества с людьми разных возрастов и статусов . Умения правильно расставлять приоритеты . Рациональный склад ума. Реалист с очень хорошей фантазией. Высокая эффективность и скорость работы. Умение быстро принимать правильное решение в стрессовых ситуациях. Мультизадачность.