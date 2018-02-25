katerinashik

Задача: сделать обложку трека для Айтюнс, Инстаграмм, гугл плей. Фотографию покажу. Ниже примеры- как хочу что бы выглядело. нужна просто обложка и динамическая обложка- с наложением эффектов.
- Обработка фотографий30 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создание Landing page. Компания в сфре путешествий "Клуб эксклюзивных путешествий". Создание лендинга с неуник дизайном- возможно в конструкторе.. Главная задача лэнда- привелечение аудитории, высокая конверсия, продажи. Схему лэндина - нарисую, покажу как видим. Тексты ...Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется SMM щит. Работа на постоянной основе. Создание, брендирование, комирайтинг, постинг , ведение Инстаграмм, привелечение ца, увеличение кол-ва подписчиков. Бюджет обсуждаемый- от 11Р в месяц. Присылайте ссылки на примеры своих работ.Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Название компании "Travel Shik" . Требуется логотип для агентства тематических авторских путешествий , организуем йога туры, гастрономические туры, пати туры. Нужен запоминающийся нестандартный логотип, который бы приковывал взгляд )) Слоган компании : " ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется логотип для агентства тематических авторских путешествий , организуем йога туры, гастрономические туры, пати туры. Нужен запоминающийся нестандартный логотип, который бы приковывал взгляд )) Слоган компании : " Клуб эксклюзивных путешествий" . Лого ...Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт7 лет назад