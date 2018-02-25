katerinashik

Катерина katerinashik

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Клуб Путешествий
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$37
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обложка песни

    Задача: сделать обложку трека для Айтюнс, Инстаграмм, гугл плей. Фотографию покажу. Ниже примеры- как хочу что бы выглядело. нужна просто обложка и динамическая обложка-  с наложением эффектов.

    Обработка фотографий30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание landingpage

    Требуется создание Landing page.  Компания в сфре путешествий "Клуб эксклюзивных путешествий".  Создание лендинга с неуник дизайном- возможно в конструкторе..  Главная задача лэнда- привелечение аудитории, высокая конверсия, продажи. Схему лэндина - нарисую, покажу как видим. Тексты ...

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Клуб путешествий. ведение и раскрутка Инстаграмм

    Требуется SMM щит. Работа на постоянной основе. Создание, брендирование, комирайтинг, постинг , ведение Инстаграмм, привелечение ца, увеличение кол-ва подписчиков. Бюджет обсуждаемый- от 11Р в месяц. Присылайте ссылки на примеры своих работ.

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Клуб путешествий

    Название компании "Travel Shik" . Требуется логотип для агентства тематических авторских путешествий , организуем йога туры, гастрономические туры, пати туры. Нужен запоминающийся нестандартный логотип, который бы приковывал взгляд )) Слоган компании : " ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип Клуба путешествий

    Требуется логотип для агентства тематических авторских путешествий , организуем йога туры, гастрономические туры, пати туры. Нужен запоминающийся нестандартный логотип, который бы приковывал взгляд )) Слоган компании : " Клуб эксклюзивных путешествий" . Лого ...

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$37
10 баллов
7 лет назад
Клуб путешествий
Катерина, отличный заказчик, было приятно сотрудничать! Моментальная оплата. Рекомендую 100%
Анастасия отличный дизайнер! Выполнела все качественно, согласно поставленной задачи. Спасибо за работу! Рекомендую!))
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