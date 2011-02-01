katerinawork

Окончила с медалью гимназию по специальности лингвистика.
Закончила философский факультет Нижегородского Государственного Университета
Продолжаю обучение в аспирантуре по специальности "философия культуры"
Вторая специальность: социальные коммуникации, психология управления и PR
Статьи пишу уже около 3-х лет на различную тематику: мода, здоровье, красота, философия, искусство и т.д.
Владею английским - уровень Advanced (продвинутый) и испанским - базовый уровень.
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