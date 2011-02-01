katerinawork

Окончила с медалью гимназию по специальности лингвистика.

Закончила философский факультет Нижегородского Государственного Университета

Продолжаю обучение в аспирантуре по специальности "философия культуры"

Вторая специальность: социальные коммуникации, психология управления и PR

Статьи пишу уже около 3-х лет на различную тематику: мода, здоровье, красота, философия, искусство и т.д.

Владею английским - уровень Advanced (продвинутый) и испанским - базовый уровень.