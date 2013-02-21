работа в АСКОН "Компас V13", Auto CAD, CorelDRAW X5, Adobe Photoshop CS5
Опыт работы Ландшафтным дизайнером 2 года - Ландшафтный дизайн, проектирование и благоустройство участков.
Должностные обязанности и достижения:
Выезд на замеры, составление эскизов и визуализация, составление эскизов по фотографии, расчет количества материалов, подбор ассортимента.
Навыки и достижения
Самостоятельное изучение различных прикладных программ для дизайна или обработки изображений.
Дополнительные навыки:
Уверенный пользователь компьютера
Знание программ АСКОН "Компас V13", Auto CAD, CorelDRAW X5, Adobe Photoshop CS5, Realtime Landscaping Architect, Наш сад "Рубин", знание офисных программ, окончила курсы оператора ПК.
Действие аккаунта приостановлено!
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга