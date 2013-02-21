katerinka1989

Екатерина katerinka1989

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
работа в АСКОН "Компас V13", Auto CAD, CorelDRAW X5, Adobe Photoshop CS5

Опыт работы Ландшафтным дизайнером 2 года - Ландшафтный дизайн, проектирование и благоустройство участков.

Должностные обязанности и достижения:

Выезд на замеры, составление эскизов и визуализация, составление эскизов по фотографии, расчет количества материалов, подбор ассортимента.

Навыки и достижения

Самостоятельное изучение различных прикладных программ для дизайна или обработки изображений.

Дополнительные навыки:

Уверенный пользователь компьютера

Знание программ АСКОН "Компас V13", Auto CAD, CorelDRAW X5, Adobe Photoshop CS5, Realtime Landscaping Architect, Наш сад "Рубин", знание офисных программ, окончила курсы оператора ПК.

Ландшафтный дизайн
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от $5
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Чертежи и Схемы
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от $3
от 1 дня
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