работа в АСКОН "Компас V13", Auto CAD, CorelDRAW X5, Adobe Photoshop CS5

Опыт работы Ландшафтным дизайнером 2 года - Ландшафтный дизайн, проектирование и благоустройство участков.

Должностные обязанности и достижения:

Выезд на замеры, составление эскизов и визуализация, составление эскизов по фотографии, расчет количества материалов, подбор ассортимента.

Навыки и достижения

Самостоятельное изучение различных прикладных программ для дизайна или обработки изображений.

Дополнительные навыки:

Уверенный пользователь компьютера

Знание программ АСКОН "Компас V13", Auto CAD, CorelDRAW X5, Adobe Photoshop CS5, Realtime Landscaping Architect, Наш сад "Рубин", знание офисных программ, окончила курсы оператора ПК.