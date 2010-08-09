Екатерина Балашова katerinkinakaterinkina
Карпинчик Екатерина Петровна
Вакансия: Дизайнер
Образование:
Московский Государственный Текстильный Университет им. А.Н. Косыгина
Факультет Прикладного искусства
художник – стилист
1995-2005 Пушкинская средняя школа №9
Класс с углубленным изучением информатики и математики
Опыт работы:
2006 – нынешнее время
ООО ТКФ Аквариус
Должность: дизайнер
Обязанности: разработка графических композиций для вышивки на изделиях, разработка новых моделей изделий, ретушь фотографий, дизайн буклетов и оформление стендов, изготовление графического контента для сайта
2005 – нынешнее время.
Фрилансер
Разработка рекламной продукции для "Релайт – недвижимость", "Домашний друг", Театр " РозыгрышЪ. Разработка декораций и графического наполнения сайтов.
Профессиональный опыт:
- Внутренний дизайн помещений
- Любые техники росписи
- Разработка графического контента для мобильных приложений
- Оформление и верстка буклетов и стендов
- Ретушь и обработка фотографий любой сложности
Дополнительно:
- Умение рисовать от руки
- Участие в художественных выставках
- Профессиональное владение программными пакетами Corel Draw и Adobe Photoshop
- Быстрая самообучаемость всем премудростям нового дела
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