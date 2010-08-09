Иллюстрация, полиграфия, роспись, оформление

Карпинчик Екатерина Петровна

Вакансия: Дизайнер

Образование:

Московский Государственный Текстильный Университет им. А.Н. Косыгина

Факультет Прикладного искусства

художник – стилист

1995-2005 Пушкинская средняя школа №9

Класс с углубленным изучением информатики и математики

Опыт работы:

2006 – нынешнее время

ООО ТКФ Аквариус

Должность: дизайнер

Обязанности: разработка графических композиций для вышивки на изделиях, разработка новых моделей изделий, ретушь фотографий, дизайн буклетов и оформление стендов, изготовление графического контента для сайта

2005 – нынешнее время.

Фрилансер

Разработка рекламной продукции для "Релайт – недвижимость", "Домашний друг", Театр " РозыгрышЪ. Разработка декораций и графического наполнения сайтов.

Профессиональный опыт:

- Внутренний дизайн помещений

- Любые техники росписи

- Разработка графического контента для мобильных приложений

- Оформление и верстка буклетов и стендов

- Ретушь и обработка фотографий любой сложности

Дополнительно:

- Умение рисовать от руки

- Участие в художественных выставках

- Профессиональное владение программными пакетами Corel Draw и Adobe Photoshop

- Быстрая самообучаемость всем премудростям нового дела